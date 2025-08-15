"فتاة العباية" في قبضة الأمن المصري واعترافات "مزلزلة" (فيديو إرم)

ألقت السلطات المصرية القبض على البلوغر هبة طارق، المعروفة بلقب "فتاة العباية"، ضمن حملة موسعة استهدفت عددًا من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي.

ووجهت لها تهمًا بنشر محتوى خادش للحياء يتعارض مع القيم والتقاليد المصرية، بعد بثها مقاطع راقصة وإيحاءات جنسية متكررة.

هبة اعترفت خلال التحقيق بتعمدها الظهور بمظهر مثير بهدف جذب المشاهدات وتحقيق الشهرة. وتخضع حاليًا للتحقيق تمهيدًا لإحالتها للنيابة.

يأتي ذلك وسط دعوات قضائية لحظر "تيك توك" في مصر، وسط اتهامات بتحوّله إلى منصة للابتذال وغسل الأموال وتهديد القيم المجتمعية.