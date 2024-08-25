السلطات الفرنسية تلقي القبض على بافيل دوروف المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق تيليغرام.

تم اعتقال دوروف في المطار أثناء نزوله من طائرته الخاصة بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وسائل إعلام فرنسية ذكرت أن دوروف مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما في فرنسا. دوروف الذي يطلق عليه "زوكربرغ روسيا"ولد في روسيا عام 1984وأسس تطبيق تيليغرام عام 2013.

يحمل دوروف الجنسية الفرنسية بالإضافة إلى الروسية. وتقدر مجلة "فوربس" ثروته بنحو 15.5 مليار دولار.

غادر روسيا عام 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب بإغلاق مجموعات المعارضة على منصته "في كيه".