سمكة تسقط من الجوّ وتشعل حريقا هائلا في كندا

شرارة حريق سقطت من السماء، لا على شكل برق، بل في هيئة سمكة محترقة أشعلت الأرض تحتها. في مدينة آشكروفت بمقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا، اندلع حريق غريب في 30 يوليو، كشف رجال الإطفاء أن سببه كان سقوط سمكة على خط كهربائي.

التحقيقات رجّحت أن العُقَابَ النُّسَارِي أو طائر "أوسبري" التقط السمكة من نهر يبعد أكثر من ميلين، وأسقطها أثناء الطيران، ما أدى إلى صدمة كهربائية أشعلت الأعشاب الجافة أسفل الخط. السمكة تفحّمت بالكامل، بينما لم تُسجل إصابات للطائر.

قسم الإطفاء تعامل مع الواقعة بروح مرحة، وكتب مازحًا: "ربما الطائر سئم من أكل السمك النيء"، وفي منشور لاحق أشار إلى أن "الأوسبري قيد الاحتجاز" و"الكفالة رُفضت لأنه يشكل خطر طيران كبير".

الحريق أُخمد باستخدام 4800 غالون من المياه، دون وقوع خسائر بشرية، لكن الحادثة سلطت الضوء مجددًا على حساسية الغابات لجفاف الصيف، بينما لا تزال حرائق كندا تهدد جودة الهواء في مناطق من أمريكا الشمالية.