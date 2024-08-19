تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول دخول الجيش الجزائري إلى غزة تثير الجدل على مواقع التواصل.. ما القصة؟

تبون طالب مصر خلال تجمع انتخابي بمحافظة قسنطينية بفتح الحدود مع غزة كي يدخل الجيش الجزائري الى القطاع لبناء 3 مستشفيات في غزة بظرف 20 يوماً.

التصريحات هذه أثارت موجة الجدل والتفاعل على مواقع التواصل حيث وصفها ناشطون بأنها "شعبوية" للاستهلاك الانتخابي ومحاولة منه لدغدغة مشاعر الجماهير والمتاجرة بالقضية الفلسطينية

فيما أضاف آخرون أن تشييد المستشفيات في غزة لا يحتاج إلى فتح الحدود البرية.

وأنتم ما رأيكم بهذه التصريحات؟