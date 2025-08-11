"مغارة بغداد".. اكتشاف خزنة غامضة مليئة بالذهب والدولارات

في واقعة غامضة هزت شوارع الكاظمية في بغداد.. عثرت السلطات العراقية على خزنة حديدية مهجورة تحمل كنوزاً من الذهب و الدولارات.

فرق مكافحة المتفجرات تلقت بلاغاً عاجلاً عن وجود خزنة مهملة وسط الشارع ما دفعها للتحرك بحذر شديد وبعد فتح الخزنة اكتشفوا كمية كبيرة من الذهب تشمل 38 سواراً و8 سلاسل ذهبية إلى جانب مبلغ مالي فاق 66 ألف دولار أمريكي.

التحقيقات الأولية كشفت أن هذه الكنوز سُرقت من منزل أحد المواطنين في الكاظمية لكن لغز عملية السرقة لا يزال غامضاً مما يفتح الباب أمام تساؤلات مثيرة حول تفاصيل الجريمة وهويّة الجناة.

ووفقاً لبيان رسمي فإن السلطات مستمرة في جهودها لجمع الأدلة والكشف عن المتورطين بينما تم تسليم الخزنة ومحتوياتها إلى مكتب مكافحة إجرام الكاظمية الذي يسعى لإعادة المسروقات إلى مالكها الشرعي وتقديم الجناة للعدالة.