متلازمة شيرين وما علاقتها بـ “Trauma bonding”؟ (فيديو إرم)

"الارتباط الصدمي".. الكثير لا يعرف معنى الارتباط الناتج عن الصدمة أو بالأخص خطورته.

هو تعلق عاطفي بالمعتدي رغم الأذى، يحدث ذلك عندما يتكرر هذا النمط من الإساءة، ثم يتبعه اعتذار أو لحظات لطف، فينشأ لدى الضحية شعور بالارتباط والحاجة إلى المسيء.

وتوضح المعالِجة النفسية آيفي كوانغ أن هذا النمط يظهر غالبا في علاقات غير متوازنة بالقوة، حيث يتنقل المعتدي بين الإيذاء والمواساة؛ ما يزيد ارتباك الطرف المتضرر ويجعل الانفصال أكثر صعوبة. قصة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مثال واضح على هذا النوع من الروابط، وهي ليست حكاية مشاهير أو "ترند" عابر فقط ، بل واقع تعيشه كثير من النساء وأحيانا الرجال أيضا