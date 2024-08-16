ليست مقدمة لفيلم "أكشن"، إنما هي "عماد 4"، مدينة تحت الأرض يكشف عنها حزب الله، بما فيها من عتاد على اختلافه، فماذا نعرف عنها؟

هي منشأة لإطلاق الصواريخ، لخص المقطع الذي نشره حزب الله بدقائق، ما تحتويه من أسلحة وعتاد في أنفاق يسمح عمقها ومساحتها لمرور شاحنات بهذا الحجم، وتحمل الكثير من الرسائل لا سيما في هذا التوقيت، وعلى رأسها جاهزية الحزب لكل احتمالات الحرب، بما فيها حرب الأنفاق التي أتعبت إسرائيل في غزة.

الأنفاق المضاءة، ورغم أن لا معلومة تفيد بطولها أو عمقها أو مكان تموضعها تماماً، إلا أنها تعطي رسالة عن حجم السرية التي تعمل بها الجماعة، وتوفر الحماية اللازمة لأي استهداف صاروخي أو بري، كما أن اسم عماد 4، يطرح تلقائياً سؤال الأرقام البقية، ما يعني بأن منشآت أخرى سبقت أو لحقت هذه المنشأة، وقد تكون مجهزة بهذا وربما أكثر.

ورغم أن الصحف الإسرائيلية تلقفت الكشف عن عماد 4 بلغة دعاية الحرب وفرد العضلات، إلا أن ما جاء في تقرير صحيفة معاريف أكد بأن تلك الصواريخ قادرة حقاً على أن تصل أي نقطة في إسرائيل، في وقت أكد فيه الأمين العام لميليشيا "حزب الله" حسن نصر الله تزامناً مع نشر المقطع بأن صواريخ الحزب تغطي كامل الأراضي الفلسطينية، من كريات شمونة إلى إيلات.