فضيحة "سوزي الأردنية".. غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه



كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل جديدة حول قضية غسيل أموال لصانعة المحتوى "سوزي الأردنية"، حيث تم اتهامها بغسيل مبلغ ضخم يصل إلى 15 مليون جنيه عبر منصة تيك توك.

وأوضحت الوزارة أن المتهمة قامت بممارسة نشاط غير قانوني من خلال نشر فيديوهات على تيك توك تحتوي على محتوى يُهاجم القيم المجتمعية بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ضخمة.

ورغم أن الأموال في البداية كانت مجرد أرقام إلكترونية، إلا أنها لم تبقَ كذلك، إذ تم تحويلها لاحقا إلى عقارات ووحدات سكنية في القاهرة في محاولة لإضفاء شرعية على الأموال المشبوهة.

وحذرت وزارة الداخلية من خطورة هذا النوع من المحتوى الذي يساهم في إفساد أخلاق الأجيال القادمة، مؤكدة أن القضية تخضع للمتابعة الصارمة من قبل الجهات المختصة لضبط المخالفين وتحقيق العدالة.