مقتل 3 أشخاص بسبب "لترات بنزين" في العراق (فيديو إرم)

ثلاثة أرواح أُزهقت برصاصة غضب في لحظة عبثية، والسبب: ثلاثة لترات من البنزين المنسكب!

في مشهد صادم هزّ الشارع العراقي، تحوّل خلاف بسيط داخل محطة وقود في أربيل إلى مجزرة مأساوية، راح ضحيتها ثلاثة رجال، أحدهم بطل العراق في كمال الأجسام "حمودي رياض".

بدأت القصة عندما انسكب القليل من الوقود أثناء التعبئة، ليطالب عامل المحطة الزبائن بدفع ثمن الكمية المنسكبة. وعندما رفضوا الدفع، اندلع شجار لفظي، انتهى بعنف دموي، حين عاد العامل حاملاً سلاحًا يعود لأحد عناصر الأمن، وأطلق النار بشكل عشوائي، قاتلًا الزبونين ورجلًا ثالثًا كان يقف قرب المكان.

سرعان ما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات الحادث، وسط موجة غضب عارمة، وتساؤلات مؤلمة عن كيف يمكن لخلاف تافه أن ينتهي بجريمة كهذه.

السلطات ألقت القبض على الجاني، لكن الحادثة أعادت فتح ملف السلاح المنفلت، ودفعت العراقيين للمطالبة بإجراءات عاجلة تحمي الأرواح من الانفلات الأمني والاستهانة بالحياة.