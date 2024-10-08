"فيلا العطلات" مدمرة.. هل أجبرت طائرات أوكرانيا بوتين على هدم قصره؟

بوتين يهدم فيلته المفضلة لقضاء العطلات على البحر الأسود في سوتشي الروسية، هذا ما تظهره صور التُقطت بالأقمار الصناعية، أما عن الأسباب فيرجح تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية، أن الهجمات الأوكرانية بالمسيرات جعلت المنطقة "محظورة".

وأظهرت الصور المنشورة على موقع المعارضة الروسية "برويكت" للفيلا "المفضلة" لدى بوتين، أظهرت كيف أصبحت أوراق الشجر المحيطة بأراضي القصر أكثر كثافة بينما اختفى القصر وهُدم.

وفي وقت تتزايد فيه الضربات على مقاطعة سوتشي، فإن بوتين لم يزر المقاطعة هذا العام سوى مرة واحدة في مارس الماضي عندما استقبل رافائيل جوسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وتبلغ مساحة القصر وما حوله من باحات 190 ألف قدم مربع، بقيمة مليار دولار، بينما تبعد سوتشي عن إقليم كراسوندار الذي يشهد معارك ضد أوكرانيا أقل من 400 كم، وهي مسافة لا تساوي الكثير في الجغرافيا الروسية.