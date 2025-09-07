عين طهران في البنتاغون.. هل زرعت إيران جاسوسة في واشنطن؟

تحذير مرعب يهز أروقة السلطة في واشنطن…السيناتور الجمهوري توم كوتون TOM COTTON يطلق إنذارًا علنيًّا من اختراق إيراني داخل قلب المؤسسات الأمنية الأمريكية.

في رسالة رسمية، حذّر كوتون كلًّا من مدير FBI ووزير الدفاع، مشيرًا بالاسم إلى أريان طباطبائي ARIANE TABATABAI، المستشارة السياسية في البنتاغون، والمتهمة سابقًا بالارتباط بشبكة نفوذ تقودها طهران.

كوتون نبّه إلى احتمال تسريب معلومات حساسة، ملمحًا إلى صلات غير معلنة بين مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ومسؤولين إيرانيين، بينهم جواد ظريف.

الأنظار الآن تتجه إلى طباطبائي، الأمريكية من أصول إيرانية، والتي عملت في الخارجية قبل انتقالها إلى البنتاغون.

تقارير سابقة زعمت تورطها مع المبعوث السابق روبرت ماليROBERT MALLEY، الموقوف عن العمل بسبب اتهامات بتساهل مريب مع طهران.

أما الأخطر: فثمَّة تقارير استخباراتية إسرائيلية اتهمتها بتسريب وثائق حساسة تضمنت ردًّا عسكريًّا إسرائيليًّا على إيران.

فهل نحن أمام اختراق حقيقي… أو اتهامات مشحونة بالسياسة؟

التحقيقات ستكشف… لكن العاصفة بدأت بالفعل.