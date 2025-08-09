الماريغوانا على أبواب البيت الأبيض.. هل يشرعن ترامب المخدرات؟

تحوّل كبير يلوح في أفق السياسة الأمريكية.. دونالد ترامب، الرئيس الذي لا يخشى قلب الطاولة، يدرس خطوة قد تُعيد رسم خريطة الجدل في الولايات المتحدة عبر تخفيف القيود الفيدرالية على مخدر الماريغوانا وإخراجها من قائمة المخدرات الأخطر في البلاد.

في عشاء خاص، وبحضور نخبة من المانحين، قال ترامب عبارته المقتضبة: "علينا أن ننظر في ذلك".. لكن خلف هذه الكلمات، يختبئ جدل سياسي وأخلاقي ضخم، وانقسام حاد داخل فريقه بين من يرى في القرار فرصة لتعزيز شعبية الجمهوريين ومن يحذر من تبعاته القانونية والمجتمعية.

صحيفة وول ستريت جورنال قالت نقلًا عن مصادر مطلعة إن تفكير ترامب في إعادة تصنيف الماريغوانا كمخدر أقل خطورة لا يأتي من فراغ، فشركات القنب ضخت ملايين الدولارات في مجموعات سياسية داعمة له، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المداولات مدفوعة بحسابات المصلحة العامة أم بمصالح تمويلية تضغط خلف الكواليس.

ترامب نفسه كان قد لمح قبل عام، إلى سياسة أكثر مرونة، تمنح الولايات حرية أكبر في تقنين الماريغوانا، وتفتح الباب أمام منتجات آمنة وأبحاث طبية واسعة… خطوة تضعه على خلاف مع كثير من قيادات حزبه.

ورغم مرور سبعة أشهر من ولايته الثانية، ما زال الوعد حبيس المداولات.. لكن مؤيديه في صناعة القنب يدفعون بقوة، مؤكدين أن الرئيس جاد، وأن التغيير قد يكون أقرب مما يظن معارضوه.