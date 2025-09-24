قاليباف يكشف الأسرار.. كيف اخترقت إسرائيل صواريخ إيران؟ (فيديو إرم)

إسرائيل اخترقت دفاعات إيران واستهدفت منظومات صواريخها في محاولات لتكرار سيناريو "عملية البيجر"، لكن التجارب الأخيرة أظهرت قدرة إيران على الرد وتحسين دقة صواريخها بشكل مذهل.

رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، كشف أن إسرائيل اخترقت الدفاعات الإيرانية، ونفذت محاولات لاستهدافنا عبر عملية شبيهة بعملية البيجر.

التجارب الأخيرة للصواريخ الإيرانية، وفق قاليباف، أظهرت اختراقات إسرائيلية دقيقة، واختراق بعض أنظمة الصواريخ لم يكن صدفة بل كان جزءا من خطة مراقبة دقيقة، باستخدام الأقمار الصناعية لتحديد جاهزيتها بدقة مذهلة.. لكن إيران لم تقف مكتوفة الأيدي، فقد حسّنت دقة صواريخها في عملية "الوعد الصادق 3".

وفي تحذير صريح قال قاليباف: "إذا لم نقاتل إسرائيل على حدود الجولان، فعلينا القتال على بعد 30 كيلومترا من حدودنا"، وتأكيدا على دعم بلاده، اعتبر قاليباف أن دعم حزب الله وحماس ليس خيارا بل جزءا من الأمن القومي الإيراني.

ولم يترك قاليباف فرصة للشك، موضحا أن الهجوم الأخير لحركة حماس في 7 أكتوبر كان قرارا مستقلا دون علم إيران أو حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل تكذب حول قدرتها على تدمير منصات الصواريخ الإيرانية، وأن 40–50% من الصواريخ لم تصب أهدافها سابقا.