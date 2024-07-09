غزال الريم العراقي.. صراع البقاء في وجه الإهمال والجوع

يواجه غزال الريم النادر في العراق معركة قاسية من أجل البقاء.. هذا الحيوان الجميل والذي يُعدّ من كنوز الطبيعة العراقية، يصارع الجوع والعطش في محمية الريم، مهددًا بالانقراض بسبب الإهمال الحكومي.

هذه محمية الريم في محافظة ميسان والتي تعد ملاذاً لحوالي 450 غزالاً من هذا النوع النادر.. لكنّ هذه المحمية تواجه تحديات هائلة، فالكهرباء مقطوعة، والعلف غير متوفر؛ مما يُعرّض حياة الغزلان للخطر.

يواجه غزال الريم العراقي مستقبلاً غامضًا.. أطلق ناشطون ومهتمون بالشأن البيئي حملة على مواقع التواصل للمطالبة بحماية غزال الريم.. مطالبين الحكومة بتوفير الأعلاف اللازمة لهذه الحيوانات، وتحسين الظروف في المحمية، وتحويلها إلى موطن آمن يحميها من الانقراض.