البصرة.. طبيب مزيف أنشأ عيادة "مخفية" لتجميل النساء (فيديو إرم)

عيادة تجميل مخفية وطبيب مزيف، ونساء يلجأن لشخصية انتحلت صفة طبيب جلدية زورًا، قصة تجميل بالخفاء في إحدى العيادات التي تشبه المراكز الصحية في البصرة العراقية، فماذا في التفاصيل؟

السلطات العراقية كشفت ملابسات اللعبة، إذ إن أحدهم زور صفة طبيب، وأنشأ مكانًا سريًا لاستقطاب الزبونات الراغبات بالتجميل والحقن والليزر، ومارس مهنة ليست مهنته، قبل أن تكتشف السلطات الأمر وتلقي القبض على الجاني الذي تحفظت عن ذكر اسمه، وسط تبادل للمعلومات بين الزبونات على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة اسم المركز المخالف وطبيبه المزيف.

ضبطت السلطات الأجهزة الموجودة في العيادة، وسلمتها إلى طرف ثالث، وأغلقت المكان، كما أن المقاطع المصورة كشفت العديد من الغرف التي يتخصص كل منها بإجراء طبي، في واحدة من حالات عديدة لمشكلة يعاني منها العراقيون؛ حيث مراكز وعيادات التجميل غير المرخصة.