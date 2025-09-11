logo
تجميل
فيديو

البصرة.. طبيب مزيف أنشأ عيادة "مخفية" لتجميل النساء (فيديو إرم)

هاني رعد
هاني رعد

عيادة تجميل مخفية وطبيب مزيف، ونساء يلجأن لشخصية انتحلت صفة طبيب جلدية زورًا، قصة تجميل بالخفاء في إحدى العيادات التي تشبه المراكز الصحية في البصرة العراقية، فماذا في التفاصيل؟

أخبار ذات علاقة

دانا حمدان

أحدث ضحايا التجميل.. دانا حمدان تكشف تفاصيل معاناتها (فيديو)

 السلطات العراقية كشفت ملابسات اللعبة، إذ إن أحدهم زور صفة طبيب، وأنشأ مكانًا سريًا لاستقطاب الزبونات الراغبات بالتجميل والحقن والليزر، ومارس مهنة ليست مهنته، قبل أن تكتشف السلطات الأمر وتلقي القبض على الجاني الذي تحفظت عن ذكر اسمه، وسط تبادل للمعلومات بين الزبونات على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة اسم المركز المخالف وطبيبه المزيف.

أخبار ذات علاقة

الفنانة المصرية مروة عبد المنعم

مروة عبد المنعم تكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة إجرائها عمليات تجميل

 ضبطت السلطات الأجهزة الموجودة في العيادة، وسلمتها إلى طرف ثالث، وأغلقت المكان، كما أن المقاطع المصورة كشفت العديد من الغرف التي يتخصص كل منها بإجراء طبي، في واحدة من حالات عديدة لمشكلة يعاني منها العراقيون؛ حيث مراكز وعيادات التجميل غير المرخصة. 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC