مصرع طيارة فيتنامية أثناء رحلة فردية حول العالم (فيديو)

كانت تحاول أن تصبح أول امرأة فيتنامية تطير حول العالم بمفردها، لكن رحلتها توقفت فجأة، وسقطت من السماء قبل أن تصل إلى المرحلة الثالثة من حلمها.

آن ثو نجوين، طيارة ومدرّبة طيران تبلغ من العمر 44 عامًا، لقيت مصرعها عندما تحطمت طائرتها الصغيرة في ولاية إنديانا الأميركية، خلف محطة وقود بمدينة غرينوود كانت في طريقها إلى بنسلفانيا، ضمن مغامرة شخصية تحوّلت إلى مهمة عامة لإلهام الجيل القادم من النساء الآسيويات في مجالات الطيران والعلوم والتكنولوجيا.

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قبل دقائق فقط من التحطم، نشرت آن مقطع فيديو على فيسبوك تقول فيه:

"إنها ليست مجرد رحلة. إنها رسالة... أريد أن ألهم الطيارات الآسيويات ومهندسات الفضاء وعالمات المستقبل."

كانت الرحلة قد بدأت قبل 3 أيام فقط من ويسكونسن، على أن تمر عبر عدة ولايات ودول، في محاولة لتسجيل إنجاز غير مسبوق



ليعلن بعدها وفاة آن التي قالت الصحف إنها ولدت في فيتنام وانتقلت إلى الولايات المتحدة في سن الثانية عشرة، ثم درست الرياضيات وهندسة الطيران، ونالت الدكتوراه من معهد جورجيا للتكنولوجيا كما أسست منظمة غير ربحية باسم "النساء الآسيويات في الفضاء والطيران" لدعم وتمكين النساء في هذا المجال النادر.