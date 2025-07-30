اختفاء "غامض" للصحفية نور سليمان في دمشق (فيديو إرم)

بعد مراجعتها الجهات الأمنية على خلفية منشور نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، قضية اعتقال الصحفية نور سليمان تشعل الشارع السوري.. فما الذي يجري؟

بدأت القصة وفق حديث بعض الناشطين عن اختفاء الصحفية نور التي تنحدر من الطائفة العلوية قبل أيام بعد ذهابها إلى فرع الأمن السياسي في حي المزة في العاصمة دمشق.

قالت صديقتها الناشطة السياسية فرح يوسف، إن عناصر الأمن داهموا منزل نور مرتين قبل أن يطلب منها مراجعة فرع الأمن دون توجيه أي تهمة رسمية لتختفي منذ ذلك الحين، وبحسب يوسف فإن أحد عناصر الأمن استخدم هاتفها للتواصل مع معارفها عبر "واتساب".

القضية أثارت موجة جدل على المنصات وسط مطالبات بالإفراج عن نور، ليعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أنه تواصل مع وزير الداخلية أنس خطاب بشأنها، وأن توقيفها جاء على خلفية مسائل لا تتعلق بالعمل الصحفي، مؤكداً أن خطاب استجاب لتوصيات وزارة الإعلام بالإفراج عنها، على أن يتم إغلاق الملف خلال الأيام المقبلة.