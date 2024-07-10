أخبار جيدة للمسلمين في بريطانيا.. رقم غير مسبوق في البرلمان

أخبار جيدة للمسلمين في بريطانيا بعد حصولهم على رقم غير مسبوق في البرلمان إثر فوز 25 مرشحا من المسلمين في الانتخابات العامة من 89 مقعدا مخصصا للأقليات.

النواب المسلمين الجدد قُسموا بين الأحزاب والمستقلين إذ دخل 18 نائبا مسلما إلى مجلس العموم من حزب العمال و2 من حزب المحافظين وواحد من حزب الديمقراطيين الليبراليين، ومن بين المرشحين المستقلين المؤيدين لغزة تمكن 4 مسلمين من دخول البرلمان.

هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 19 مقعدًا في انتخابات عام 2019 و15 مقعدًا في انتخابات عام 2017، إذ يشكل المسلمون في المملكة المتحدة الذين يبلغ عددهم 3.4 مليون نسمة أهمية انتخابية كبيرة وهم بعيدون كل البعد عن كونهم كتلة تصويتية متجانسة.

الحملات التي أطلقها ناشطون من الجاليات العربية والمسلمة في بريطانيا ساهمت بفوز خمسة مرشحين مستقلين مناصرين للقضية الفلسطينيّة في الانتخابات من ضمنهم زعيم حزب العمّال السابق جيريمي كوربين الذي ترشّح مستقلاً لأول مرّة.



أما المرشحون المستقلون الآخرون الذين فازوا في انتخابات مجلس العموم البريطاني وتمكنوا من انتزاع مقاعد من ممثلي حزب العمّال، فهم شوكت آدم، وأيوب خان وعدنان حسين، وإقبال محمد، وذلك بعد حملات دعت لتوحيد الأصوات الداعمة لغزّة ولمعاقبة حزب العمّال المحافظين مثل حملة الصوت العربي وحملة الصوت المسلم.