آخرهم تيمبرليك.. ماذا تعرف عن "مرض القراد" الذي يصيب المشاهير؟

بينما كان يُحيي حفلاته ضمن جولته الفنية، فاجأ النجم الأمريكي جاستن تيمبرليك جمهوره بإعلان إصابته بمرض لايم، لينضم إلى قائمة طويلة من المشاهير الذين واجهوا هذا المرض الغامض، أبرزهم: جاستن بيبر، وبيلا حديد.

وقال تيمبرليك، البالغ من العمر 44 عامًا، عبر إنستغرام: "كنت أواجه آلامًا عصبية وإرهاقًا شديدًا، ولم أفهم السبب حتى جاء التشخيص"، مؤكدًا أن قراره بمواصلة الغناء رغم المعاناة كان بدافع الشغف والتحدي.

مرض لايم هو عدوى بكتيرية تُنقل عبر لدغة حشرة القراد، وتسبب أعراضًا تشبه الإنفلونزا، وقد تتحول إلى حالة مزمنة، تشمل: آلام المفاصل، والصداع، ومشاكل في الذاكرة.

ويرى خبراء أن نمط حياة النجوم، وتواجدهم في أماكن طبيعية مثل الغابات والحدائق، يعرضهم لخطر أكبر بالإصابة. فهل أصبح مرض القراد وباءً غير معلن في أوساط المشاهير؟