"على خط النار".. نساء الساحل السوري يساندن الدفاع المدني بالوجبات
نساء الساحل السوري يساندن الدفاع المدني "على خط النار" (فيديو إرم)

صدام مقدادي
17 أغسطس 2025، 11:40 ص

وسط اندلاع الحرائق في الساحل السوري، بادرت مجموعة من النساء المحليّات إلى دعم كوادر الدفاع المدني بطرق إنسانية، وقمن بتجهيز وجبات الطعام في بيوتهن وتقديمها للمتطوعين الذين يقفون على خط النار لإخماد الحرائق، وحماية الأهالي.

حظيت اللفتة الإنسانية بتفاعل واسع على مواقع التواصل، إذ أشاد المستخدمون بروح التضامن والتفاني في تقديم المساعدة.

تأتي هذه المبادرة في وقت تتصاعد فيه الحرائق، لتعكس جانب الإنسانية وسط الكارثة، ولتبرهن أن الدعم لا يقتصر على مواجهة النيران فقط، بل يمتد إلى مساندة من يبذلون حياتهم لإنقاذ الآخرين.

