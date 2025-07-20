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رعب فوق مطار لوس أنجلوس.. اشتعال محرك طائرة بعد الإقلاع

توفيق الناصري
توفيق الناصري
20 يوليو 2025، 11:20 ص

تعرضت طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز لحريق مفاجئ في أحد محركاتها بعد دقائق قليلة من الإقلاع من مطار لوس أنجلوس الدولي. الطائرة كانت في طريقها إلى أتلانتا عندما اندلع الحريق، مما دفع الطيار إلى العودة سريعًا والهبوط اضطراريًا بسلام.

 شهد ركاب الطائرة لحظات من القلق الشديد، بينما صوّر المارة اللهب المتصاعد من المحرك.

فتحت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقًا لمعرفة سبب الحريق، فيما أكدت شركة دلتا تعاونها الكامل مع الجهات المعنية.

حتى الآن، لم تُعرف الأسباب الدقيقة للحادث، لكن سلامة الركاب كانت الأولوية القصوى طوال الوقت.

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