رعب فوق مطار لوس أنجلوس.. اشتعال محرك طائرة بعد الإقلاع

وزارة الصحة في غزة: 130 قتيلاً و 495 جريحاً في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية
تعرضت طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز لحريق مفاجئ في أحد محركاتها بعد دقائق قليلة من الإقلاع من مطار لوس أنجلوس الدولي. الطائرة كانت في طريقها إلى أتلانتا عندما اندلع الحريق، مما دفع الطيار إلى العودة سريعًا والهبوط اضطراريًا بسلام.
شهد ركاب الطائرة لحظات من القلق الشديد، بينما صوّر المارة اللهب المتصاعد من المحرك.
فتحت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقًا لمعرفة سبب الحريق، فيما أكدت شركة دلتا تعاونها الكامل مع الجهات المعنية.
حتى الآن، لم تُعرف الأسباب الدقيقة للحادث، لكن سلامة الركاب كانت الأولوية القصوى طوال الوقت.