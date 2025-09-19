المنفذ تنكر بزي امرأة.. روسيا تحبط محاولة اغتيال رئيس شركة دفاعية

يسير بثبات نحو الهدف، ليتم القبض عليه قبل خطوات من وصوله إلى السيارة التي يريد تفخيخها. الأمن الفيدرالي الروسي، يُحبط ما قال عنه محاولة اغتيال أحد قادة شركات صناعة الدفاع في سان بطرسبرغ.

العملية التي خطط لها 3 أشخاص روس أحدهم من مواليد عام 2006، تتبع تفاصيلها لشبكة تجسس أوكرانية، وقال الأمن الروسي إن اثنين من المعتقلين الثلاثة راقبا الهدف واستطلعا السيارة.

وسلم المتهمان العبوة الناسفة إلى الجاني من مخبأ تم إعداده في إحدى مقابر سانت بطرسبرغ، قبل أن يتم القبض على الرجل الثالث وهو متنكر بزي امرأة.

وخلال التحقيقات مع الجناة الثلاثة، قالو إنهم يعملون استخباراتيًا مع أوكرانيا منذ عام تقريبا، وهم يواجهون حاليا تهما بالإرهاب والخيانة والحيازة غير المشروعة للمتفجرات.