ذكريات مع الجدة يحولها شاب إلى لعبة افتراضية مؤثرة (فيديو إرم)

في لفتة إنسانية مؤثرة، اختار شاب صيني أن يخلّد ذكرى جدته الراحلة بطريقة غير مألوفة؛ عبر لعبة بمشاهد قصيرة حملت اسم "Grandma"..

اللعبة التي صممها زو ييتشن البالغ من العمر (32 عاماً) من مدينة ووهان تبدو بسيطة برسومات بكسلية تُعيدنا إلى ألعاب جهاز "Game Boy" في التسعينيات، لكنها تحمل في داخلها قصة عاطفية عميقة.

الفكرة تنطلق من حياة الجدة بعد إصابتها بسقوط، حيث يُطلب من اللاعب القيام بمهام يومية صغيرة كدفع كرسيها المتحرك و إعداد طعامها وشراء مشروباتها المفضلة أو مساعدتها في الاستحمام..

وفي النهاية تُطل الجدة شاكرةً قبل أن يرمز طائر ضخم إلى رحيلها الأبدي.

زو الذي فقد جدته العام الماضي بعد أن تولى رعايتها لأسابيع حوّل حزنه إلى تجربة فنية مؤثرة لاقت تفاعلاً واسعاً..

كثيرون وصفوا اللعبة بأنها "أبسط لعبة وأكثرها إنسانية"؛ إذ أيقظت فيهم ذكريات دافئة وحنيناً لأحبائهم لتتحول تجربة شخصية إلى مساحة جماعية من العاطفة والوفاء.