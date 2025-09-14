logo
طفل يستعرض لعبة إلكترونية خلال معرض تجاري لألعاب الفيديو في باريس، فرنسا
فيديو

ذكريات مع الجدة يحولها شاب إلى لعبة افتراضية مؤثرة (فيديو إرم)

غدير غفر
غدير غفر

في لفتة إنسانية مؤثرة، اختار شاب صيني أن يخلّد ذكرى جدته الراحلة بطريقة غير مألوفة؛ عبر لعبة بمشاهد قصيرة حملت اسم "Grandma"..

اللعبة التي صممها زو ييتشن البالغ من العمر (32 عاماً) من مدينة ووهان تبدو بسيطة برسومات بكسلية تُعيدنا إلى ألعاب جهاز "Game Boy" في التسعينيات، لكنها تحمل في داخلها قصة عاطفية عميقة.

أخبار ذات علاقة

الشاب الصيني لي شيانغيانغ

ديليفري بلا ذراعين.. كيف تحدى شاب صيني المستحيل؟ (فيديو إرم)

الفكرة تنطلق من حياة الجدة بعد إصابتها بسقوط، حيث يُطلب من اللاعب القيام بمهام يومية صغيرة كدفع كرسيها المتحرك و إعداد طعامها وشراء مشروباتها المفضلة أو مساعدتها في الاستحمام..

وفي النهاية تُطل الجدة شاكرةً قبل أن يرمز طائر ضخم إلى رحيلها الأبدي.

زو الذي فقد جدته العام الماضي بعد أن تولى رعايتها لأسابيع حوّل حزنه إلى تجربة فنية مؤثرة لاقت تفاعلاً واسعاً..

كثيرون وصفوا اللعبة بأنها "أبسط لعبة وأكثرها إنسانية"؛ إذ أيقظت فيهم ذكريات دافئة وحنيناً لأحبائهم لتتحول تجربة شخصية إلى مساحة جماعية من العاطفة والوفاء.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC