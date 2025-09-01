ليلة رعب في ليبيا.. مخزن ذخيرة يحوّل مصراتة إلى ساحة حرب

الانفجار أشبه بتفجير قنبلة نووية.. هكذا وصف سكان مدينة مصراتة الليبية المشهد، بعد سلسلة انفجارات هائلة هزّت منطقة السكيرات، مساء الأحد، إثر اشتعال مخزن ذخيرة تابع لكتيبة "النسور".

القذائف والصواريخ تطايرت في الهواء بشكل عشوائي، وسقط بعضها على الحديقة المركزية ومنازل المدنيين، مما دفع الأهالي للهرب من المنطقة وسط حالة من الذعر والفوضى.

الانفجار تسبّب في حفرة ضخمة في طريق الأنباك، وألحق أضراراً مادية جسيمة، كما أدى لانقطاع الكهرباء والاتصالات عن أجزاء واسعة من المدينة.

ورغم حجم الكارثة، أعلن مركز مصراتة الطبي عن 6 إصابات فقط، حالتها مستقرة.

عقب الحادث، خرج السكان في وقفة احتجاجية، مطالبين بإخراج مستودعات الذخيرة من الأحياء السكنية، محذرين من تكرار الكارثة.

"المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام" حذّر من جهته، من لمس أو الاقتراب من أي أجسام مجهولة خلفها الانفجار، داعياً للإبلاغ الفوري عنها.