المرأة على السوشيال ميديا.. صورة حقيقية أم فلتر مزيف؟ (فيديو إرم)

نور الحصني
في هذه الحلقة من بودكاست "غير ممنوع" نناقش مع صانعة المحتوى بشرى الحموي صورة المرأة في الفضاء الرقمي.

هل مازالت هذه الصورة محصورة بسطحيات مرتبطة بالجمال واللايف ستايل؟

هل هي انعكاس لواقعنا فعلاً، أم نسخة "مفلترة"؟ 

كيف  تحاول الشابات اليوم كسر "التابوهات"؟ كيف ينقلن همومهن وتجاربهن المختلفة ؟

هل السوشيال ميديا قادرة على تلبية احتياجات النساء الحقيقية؟ أم أنها مجرد مرآة مشوّهة للواقع؟ 

لماذا يُلقى اللوم على "الأنوثة" أو "الرجولة" في معظم مشاكل المجتمع؟  

ما هي الترندات التي تظلم المرأة على منصات التواصل؟

