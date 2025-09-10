صدمة صحية.. صديقة نيمار تصاب بعدوى خطيرة (فيديو إرم)

صدمة مفاجئة هزت متابعي برونا بيانكاردي، شريكة النجم البرازيلي نيمار، بعدما ظهرت بوجه متورم وملامح شبه غائبة، قبل أن تكشف الحقيقة الصادمة: مجرد بثرة صغيرة تحولت إلى عدوى بكتيرية خطيرة كادت أن تودي بها.

بيانكاردي شوهدت في مباراة لكرة القدم الأمريكية في ساو باولو وهي تخفي وجهها خلف كمامة، لتشتعل التكهنات. لكنها عبر "إنستغرام"، روت القصة: بثرة عادية حاولت التخلص منها انتهت بتحول وجهها إلى ساحة التهاب نسيج خلوي خطير، وانتفاخ ضخم حول الفم والشفاه مع مخاطر مميتة مثل التهاب السحايا أو جلطة الجيب الكهفي. ورغم كل شيء، أكدت أنها تتعافى، محذرة جمهورها البالغ 14 مليونا: "لا تعصروا البثور أبدا".

على الجانب الآخر، قصة برونا مع نيمار لا تقل درامية. منذ إعلان ارتباطهما في يناير 2023، عاشا بين الحب والخيبات؛ أنجبا طفلتهما مافي في أكتوبر 2023، ثم "ميل" في يوليو الماضي، لكن سرعان ما أعلنت انفصالها أواخر العام بعد اتهامه بمغازلة أخريات وطلب صور جريئة من عارضة على "أونلي فانز". ورغم الانكسار، عاد الثنائي ليعلنا في عيد الميلاد 2024 انتظار مولودهما الثاني.

أما نيمار، فيكتب فصلا آخر من حياته؛ عودة إلى سانتوس بعد مجد برشلونة وباريس سان جيرمان وفشل قصير مع الهلال السعودي، قبل أن يتصدر العناوين مجددا بحدث لا يصدق: وراثة مليار دولار من ملياردير مهووس بكرة القدم لم يلتقِ به يوما.