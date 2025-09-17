غزة.. "معجزة" تنقذ طفلة بعد 40 ساعة تحت الأنقاض (فيديو إرم)

تمكنت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة من انتشال طفلة لم تتجاوز 6 سنوات بعد 40 ساعة من مكوثها تحت أنقاض منزل دمره الجيش الإسرائيلي بصاروخين دون سابق إنذار.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، منزلين متلاصقين في حي الدرج وسط مدينة غزة، ما أدى لسقوط 20 من سكانه ونازحين كانوا قد فروا إليه، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

ساعات طويلة من العمل بمعدات بدائية يروي تفاصيلها القاسية عبدالله مجدلاوي، وهو أحد عناصر الدفاع المدني بمدينة غزة، والذي عمل على انتشال الطفلة ميرا مسعود (6 سنوات).

ويقول مجدلاوي لـ"إرم نيوز": "تلقينا إشارة بقصف الجيش الإسرائيلي منزلين لعائلتي مسعود وطه في حي الدرج، وبعد أن هرعنا للمكان تمكنا من انتشال 13 شخصًا كانوا على قيد الحياة".

وأضاف: "استشهد خلال القصف نحو 20 شخصًا، إذ كان المنزلان مأهولين بسكانهما ونازحين لديهم من مناطق أخرى من مدينة غزة".

وتابع مجدلاوي: "حاولنا إنقاذ طفلة تدعى ملك لمدة تجاوزت 8 ساعات، كانت تنادي وتحاول الاستغاثة، وتخبرنا أن جثة والدتها وشقيقتها على قدمها، قبل أن نسمع صوت الطفلة ميرا".

وقال مجدلاوي الذي وثق عملية انتشال الطفلة ميرا بمقطع فيديو: "كنا نتحدث معهم ونسمعهم دون أن نراهم بين الركام".

وأضاف "اختفى صوت ميرا، وواصلنا انتشال من اعتقدنا أنهم أحياء تحت الركام، بمعدات بسيطة وبدائية وهو ما أخذ وقتًا ووجهدًا كبيرين".

وتابع: "حين اختفى صوت ميرا قررنا وقف عملية الإنقاذ بعد أن استنزفت الطواقم لأكثر من ثلاثين ساعة"، مشيرًا إلى أن الاعتقاد لديهم كان بأنها فارقت الحياة.

ويشير إلى أنه بعد بضع ساعات، استلمت طواقم الدفاع المدني إشارة حياة جديدة بوجود الطفلة ميرا تحت الأنقاض، مضيفًا: "عاد صوت ميرا ويبدو أنه كان مغمى عليها، حين انقطع صوتها".

مشاعر مختلطة يصفها مجدلاوي بعد نجاح إنقاذ الطفلة ميرا، وحزن على أصوات أخرى انقطعت خلال محاولتها الاستغاثة قبل أن يفارق الحياة أصحابها، دون أن يتمكن أحد من انتشالهم.