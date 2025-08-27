"خطوبة القرن".. تايلور سويفت تفاجئ جمهورها وترامب يشارك بتعليق لافت (فيديو إرم)

في أجواء مليئة بالرومانسية والدهشة، تصدرت المغنية العالمية تايلور سويفت العناوين بعدما أعلنت خطوبتها رسميًا على لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي عبر صور حالمة على إنستغرام، أظهرت خاتمها الماسي وسط حديقة غارقة بالزهور البيضاء.

إد كيلسي، والد العريس، كشف الكواليس وقال إن العرض تم قبل أسبوعين في ميزوري، حيث أعد ترافيس حديقة منزله بعناية وزيّنها بالزهور ليطلب يدها في لحظة شاعرية.

أخبار ذات علاقة ألمانيا.. إدانة مراهق سوري بالتخطيط لهجوم على حفل تايلور سويفت

أشعل الإعلان مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر الإعلام، لكن المفاجأة الأكبر جاءت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رغم خلافه السياسي مع سويفت، وجّه لهما التهاني متمنّيًا لهما السعادة، ليضيف بعدًا غير متوقع إلى قصة الحب العالمية هذه.

وكانت العلاقة بين سويفت وكيلسي قد بدأت العام 2023، بعد أن أظهر الأخير اهتمامًا عاطفيًا بها خلال حلقة من بودكاست "New Heights"، لتبدأ بعدها قصة حب لاقت متابعة إعلامية واسعة، خصوصًا مع حضور سويفت المنتظم لمباريات فريقه.

وفي منشور مشترك على تطبيق "إنستغرام"، كتب الثنائي: "معلمتكم للغة الإنجليزية ومعلمكم للتربية البدنية سيتزوجان"، مع صور تُظهر كيلسي وهو يتقدم لخطبة سويفت.





