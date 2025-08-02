على جبهتين.. القوات الروسية تعزل الأوكرانيين وتطوّقهم في بكروفسك (تحليل عسكري)

بدأت القوات الروسية منذ أيام محاولات السيطرة على كامل وسط مقاطعة دونيتسك من أجل التقدم شمالا نحو شمالي هذه المقاطعة، وبدأت تهدد مدينة كوستانتينيفكا.

وفي الساعات الماضية أكملت القوات الروسية سيطرتها على بلدة تشاسيف يار لتصبح على تماس مباشر مع الدفاعات الأوكرانية التي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة كوستانتنفكا.

ويبدو واضحا أن القوات الروسية تسعى للتقدم من أجل السيطرة على المرتفعات المطلة على الطريق المؤدي إلى وسط كوستانتينيفكا من الاتجاه الشمالي الغربي.

أما المعركة الثانية في هذه الجبهة فهي معركة بكروفسك، وقد بدأت القوات الروسية تتقدم في المناطق الشمالية من أجل الوصول إلى نهر كازني.

وتمكنت القوات الروسية فعلا من عبور هذا النهر والوصول إلى بلدة رودنسكا من أجل قطع طرق الإمداد عن بكروفسك، وبذلك تقترب القوات الروسية من قطع طريق الإمداد الشمالي، إضافة إلى عزل وتطويق القوات الأوكرانية التي تدافع في وسط مدينة بكروفسك، وبذلك بدات تقترب من السيطرة على أهم طريق استراتيجي في وسط مقاطعة دونيتسك، وهو طريق باخموت بكروفسك، وفي الوقت نفسه أيضا الاقتراب من السيطرة على كامل وسط دونيتسك والوصول إلى حدود مقاطعتي خاركيف ودينبرو، وهي غاية القوات الروسية ضمن هذه المرحلة من الحرب من أجل السيطرة الكاملة على المقاطعات الشرقية الأربع في شرقي أوكرانيا.