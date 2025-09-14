logo
رغم التجديد.. هل أصبحت أيام محمد صلاح معدودة داخل ليفربول؟
توفيق الناصري
يبدو أن أيام محمد صلاح داخل أسوار آنفيلد بدأت تُعدّ على مهل.

تقرير جديد كشف أن ليفربول لا يتوقع بقاء نجمه المصري حتى نهاية عقده في 2027، بل يستعد لبيعه إلى أحد أندية الدوري السعودي قبل ذلك.

البديل المحتمل، الفرنسي ميشيل أوليسي، لاعب بايرن ميونيخ الشاب، الذي تراه الإدارة خياراً مثالياً، إن أتيح.

صلاح، ورغم تجديد عقده قبل أشهر، يدرس خياراته بهدوء، فيما يواصل الدوري السعودي جذب النجوم من النخبة الأوروبية.

الفريق الأحمر بدأ فعلياً التمهيد لمرحلة ما بعد صلاح، رغم أنه لا يزال أحد أعمدته الأساسية، وأفضل لاعب في البريميرليغ 3 مرات تاريخية.

قد لا تكون النهاية وشيكة، لكنها تلوح في الأفق.. ليفربول يخطط، وصلاح يُفكر، والقرار يقترب.

