الحزب الحاكم في جورجيا يستخدم "دمار أوكرانيا" في الحملة الانتخابية

بين الخراب والجمال.. يوجّه الحزب الحاكم في جورجيا رسالة قوية قبل الانتخابات المحلية المقررة في 4 أكتوبر.

وأطلق حزب "الحلم الجورجي" حملة دعائية مثيرة وجريئة استخدم فيها صوراً صادمة من حرب أوكرانيا لتسليط الضوء على رسالة السلام في بلاده.

الفيديو الذي نشر على الصفحة الرسمية للحزب في مواقع التواصل يجمع بين الواقع المرعب للدمار في أوكرانيا بالأبيض والأسود والمعالم السياحية الخلابة لجورجيا بالألوان الزاهية في مشهد بصري قوي مع شعار واضح "اختر السلام".

في الجانب الأيسر من الشاشة تظهر صور الدمار والخراب مصحوبة بشعار "لا للحرب"، فيما يبرز الجانب الأيمن جمال جورجيا وهدوءها مع شعار "سلام جورجيا أكبر من حياة تبليسي".

هذه الاستراتيجية ليست جديدة على الحزب، فقد استخدم الأسلوب نفسه قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2024، مجدداً التأكيد أن الاختيار بين الحرب والسلام ليس مجرد شعار بل قضية مستقبلية تتعلق بأمان وازدهار البلاد.