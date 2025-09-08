عملية إجلاء سرية لقيادات حوثية.. والاتهام يوجه للأمم المتحدة (فيديو إرم)

في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي ضرب قلب صنعاء.. تكشفت خفايا عمليات إجلاء لقيادات حوثية بارزة عبر رحلات أممية وسط اتهامات صادمة بتواطؤ دولي غير مبرر تهز مصداقية الأمم المتحدة.

مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" كشفت عن عملية الإجلاء بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف تجمعاً حكومياً للحوثيين وأسفر عن مقتل رئيس وزرائهم أحمد الرهوي وعدد من الوزراء.. وأوضحت المصادر أن بين الجرحى الذين نُقلوا إلى الخارج لتلقي العلاج قيادات بارزة من الصف الأول، بينهم وزير الدفاع محمد العاطفي ورئيس هيئة الأركان محمد الغماري ووزير الداخلية عبد الكريم الحوثي، مؤكدة أن الإصابات كانت خطيرة وبعض الجرحى توفوا أثناء الرحلة.

عمليات الإجلاء جرت عبر طائرات تابعة للأمم المتحدة وسط اتهامات صريحة بـ"تواطؤ أممي غير مبرر"، خاصة في ظل الممارسات التعسفية للميليشيا بحق موظفي المنظمات الأممية واعتدائها على مقار الهيئات الدولية في مناطق سيطرتها.

في الوقت ذاته، رجحت مصادر مطلعة أن الإجلاء لم يقتصر على الجرحى فقط بل شمل قيادات سليمة خوفاً من استهدافهم في الفترة المقبلة.. ووسط هذه التطورات دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف حول "شبهات استغلال الرحلات الأممية لتهريب قيادات الحوثي" مطالبة بتعليق أي رحلات إلى مطار صنعاء حتى إعلان نتائج التحقيق أمام مجلس الأمن الدولي.

واللافت أن معدل الرحلات إلى صنعاء ارتفع بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة وفق الأكاديمي اليمني عبد القادر الخراز من رحلة واحدة يومياً إلى نحو ثلاث رحلات. في المقابل نفت الأمم المتحدة هذه الاتهامات معتبرة إياها "باطلة وغير صحيحة"، لكن مراقبين يرون أن التنصل من تقديم توضيحات دقيقة يضع مصداقية المنظمة على المحك.

من جهته، وكيل وزارة الإعلام اليمني فياض النعمان أكد أن هذه التطورات تكشف ارتباك الميليشيا وازدواجية تعاملها، إذ تُحوَّل الرحلات الإنسانية إلى وسيلة لتهريب قياداتها في وقت يُحرم ملايين اليمنيين من حقهم في التنقل والعلاج، ما يضاعف مأساة الشعب اليمني ويزيد الغموض حول خلفيات هذه العمليات المثيرة للجدل.