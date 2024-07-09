مع عودة المادة 25 من الدستور الأمريكي التي تنص على إبعاد الرئيس من منصبه حال عجزه، ترجع بنا الذاكرة إلى يوليو 1985 عندما أصبح بوش أول نائب للرئيس يعمل كرئيس بالوكالة عندما خضع الرئيس الأمريكي حينها رونالد ريغان لعملية جراحية لإزالة الزوائد من القولون، شغل بوش منصب الرئيس بالإنابة لما يقرب من ثماني ساعات.

وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي، والمرة الثانية عندما نقل الرئيس جورج دبليو بوش السلطة مؤقتًا إلى نائبه ديك تشيني في يونيو 2002 وفي يوليو 2007 أثناء خضوعه لتنظير روتيني للقولون تحت التخدير.

والمرة الثالثة بعد إصابة دونالد ريغان بجروح خطيرة في محاولة اغتيال عام 1981، تم إعداد خطاب يستحضر القسم 3 لكنّه لم يُرسل إلى الكونغرس.

وفي الأونة الأخيرة عادت المادة 25 من الدستور الأمريكي للواجهة مجدداً بعد الأداء الكارثي للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مناظرته مع منافسه في سباق البيت الأبيض الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، والتي أثارت الشكوك حول قدرته على هزيمة ترامب وعلى أداء صلاحياته الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايته.

فهل تؤمن المادة 25 خروجاً مشرفاً لبايدن خاصة بعد أداءه المحبط وفق ما وصفه الكثير خلال مناظرته مع منافسه في سباق البيت الأبيض الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.