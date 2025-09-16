الأردن يدين توسيع الجيش الإسرائيلي العملية البرية على غزة

تعـذيـب طفل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة
تعذيب مروع.. طفل فلسطيني من أصحاب الهمم ضحية الجلد بالحديد (فيديو)

هاني رعد
هاني رعد

"ليسوا من طينة البشر"، هكذا وصف كثر ممن شاهدوا المقطع المصور لأقارب طفل فلسطيني  يتعرض لضرب مبرح بالجنازير الحديدية والعصي وبقايا خراطيم المياه؛ لأنه ووفق الرواية حصل على مبلغ مالي من شخص غريب لشراء الطعام له ولأسرته، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 فشلت كل محاولات الطفل لإيقاف وحوش أمرها عقلها بتربيطه ومهاجتمه، وخانته الكلمات لصياغة جملة استغاثة، فقرر استخدام جسده ليجبر الجاني على العدول عن موقفه، لكن دون جدوى، في حادثة وقعت جنوب مدينة الخليل الفلسطينية.

 حُوّل الطفل إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الصحية له، وأكدت الشرطة الفلسطينية بأن جهاز الأمن ألقى القبض على جميع المشتبه بهم، وعددهم ثلاثة. 

