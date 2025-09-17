logo
أحدهم عض ساقه.. كلاب ضالة تهاجم مسؤولا عراقيا
أحدهم عض ساقه.. كلاب ضالة تهاجم مسؤولا عراقيا (فيديو إرم)

عضة كلب ضال في العراق تشعل وسائل التواصل فالضحية هذه المرة مسؤول حكومي. 

أثناء مروره في أحد المشاريع السكنية وسط المدينة، نائب مدير عام صحة محافظة السليمانية بإقليم كردستان، هيرش سيد سليم يتعرض لهجوم من مجموعة كلاب ضالة عرقلت طريقه وحولته طريح الفراش في أحد المشافي لتلقي العلاج اللازم. 

"ثلاثة كلاب طاردتني أحدها انقض من الخلف وعض ساقي، فيما وقف المارة مكتوفي الأيدي دون تدخل"، يروي سليم مجريات الواقعة التي جرت بالقرب من مبنى المحافظة، وفي منطقة باتت مليئة بالكلاب الضالة حيث تعاني المحافظة من هذه المشكلة منذ سنوات وهي في تفاقم، في ظل مواجهات شعبية تقليدية لهذه الظاهرة، لا تتجاوز طلقا ناريا أو سُما يوضع هنا وهناك لاصطياد كلب أو مجموعة كلاب. 

