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"حوض أسماك" بغطاء المحرك.. ابتكار صيني غريب يثير الغضب
فيديو

"حوض أسماك" بغطاء المحرك.. ابتكار صيني غريب يثير الغضب

مرح جنبلاط
مرح جنبلاط
24 يوليو 2025، 5:58 م

في مدينة لياونينغ الصينية أثار رجل جدلًا واسعًا بعد أن حول غطاء محرك سيارته إلى حوض مائي شفاف وضع فيه الأسماك والسرطانات البحرية في مشهد غريب جذب أنظار المارة.

عندما سُئل الرجل عن سبب فكرته، قال إنه جاء بها أثناء رحلة صيد، حيث نسي الحاوية المناسبة ووضع أسماكه في فراغ بين غطاء المحرك والبلاستيك الشفاف.

لكن مع الانتشار السريع للفيديو اعتبر متابعون أن هذه الفكرة تضر بالكائنات البحرية، خاصة مع احتمال ارتفاع حرارة المياه.

شرطة المرور تدخلت وأكدت أن التعديل على السيارة غير قانوني، وأنها غير صالحة للسير على الطرق العامة، رغم ذلك، لم تُعرف بعد العقوبات التي قد يواجهها صاحب السيارة.

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