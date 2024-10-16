معركة "عنيفة" للسيطرة على "تشاسيف يار" الأوكرانية

تخوض القوات الروسية معركة "عنيفة" للسيطرة على مدينة "تشاسيف يار" الأوكرانية، بغرض التقدم نحو مدينة كوستيانتينيفكا الإستراتيجية والاقتراب أكثر من الحدود الإدارية لمقاطعة دونيتسك مع مقاطعة دنيبروبتروفسك، ما يعني بالتالي الإحكام على إقليم دونباس، شرق أوكرانيا.

وتقدم الجيش الروسي غرباً للسيطرة على تشاسيف يار، وعلى قناة "دونيتس"، في محاولة لعبور القناة عدة مرات، إلا أن الدفاعات القوية الأوكرانية أعاقت عملية العبور، لتتوقف عمليات الجبهة عدة أشهر.

وتقع "تشاسيف يار" إلى الغرب من مدينة باخموت، التي سيطرت عليها موسكو، فيما زادت معارك كورسك وجنوب دونيتسك من تعقيد المشهد العسكري خلال الأيام القليلة الماضية.