يا لها من فاجعة.. من لا يشعر بصرخات ألمك وقهرك يا محمد، وأنت العاجز عن استيعاب ما حصل، تقول "لم يمهلن الوقت لأحتفل بمولدهما" فالفرح كان لحظة، والقهر بات العمر بأكمله.

الغزي محمد أبو القمصان ذهب ليستلم شهادتي ولادة توأميه آسر وآيسل اللذين ولدا قبل أربعة أيام، فعاد ليجدهما مع أمهما جثثا هامدة؛ بسبب غارة إسرائيلية استهدفت شقته في دير البلح وسط غزة.

انهار محمد أمام هول الحادثة.. لم يكن بإمكانه تصديق عينيه وهو يرى جثتي توأميه وقد سكنهما الموت بعد أربعة أيام فقط على ولادتهما، التي وثّقتها زوجته الدكتورة جمانة على فيسبوك، فقد زفت خبر ولادتهما يوم العاشر من أغسطس، لتتلقى تعليقات المباركة لها ولأسرتها.

وكم من رضيع وُلد ثم قُتل في غزة.. تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن 115 رضيعاً ولدوا وقُتلوا منذ بداية الحرب، وداخل هذا العدد المأساوي، تظل قصة محمد أبو القمصان تجسد واقعاً أليماً يتجاوز الكلمات، فقد توأميه وزوجته، وبقي وحده في مواجهة مأساة لا تُمحى.