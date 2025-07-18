المعارك تحتدم جنوبا.. روسيا تقترب من إخضاع مقاطعة دونيتسك (تحليل عسكري)

تمثل جبهة مقاطعة دونيتسك محوراً رئيساً تسعى القوات الروسية من خلاله لبسط سيطرتها على كامل إقليم الدونباس، فيما تحتدم المعارك وسط وجنوب المقاطعة.

وبصورة عامة، تحاول القوات الروسية السيطرة على الطرق الرئيسية في هذه الجبهة، خاصة طريق باخموت–بكروفسك، إضافة إلى الطريق الذي يربط دونيتسك بمقاطعة دنيبرو، والطريق الذي يربط دونيتسك بمقاطعة زابوروجيا ( طريق H-15).

وبشأن ما يجري، حالياً، حول مدينة باكرفسك، تحاول القوات الروسية قطع طرق الإمداد عن هذه المدينة، وقد اقتربت الآن من الحدود الشمالية لمدينة بكروفسك، وبدأت تشكّل تهديدًا على أهم طريق إمداد للقوات الأوكرانية التي تدافع وسط المدينة.

وبعد وصول القوات الروسية إلى نهر كازني وسيطرتها على بلدة رازين، بدأت تهدد مدينة رودنسكا التي تتحكم بأهم طريق (T05 -15).

وخلال الساعات المقبلة أو الأيام القليلة المقبلة، قد تتمكن القوات الروسية من السيطرة على بلدة رودنسكا، ما يعني سقوط بكروفسك بقبضتها، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار كامل لجبهة وسط مقاطعة دونيتسك.