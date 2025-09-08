شعبانة محمود.. رحلة وصول مسلمة إلى أقوى وزارات لندن

عيّن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نائبا جديدا ووزراء جددا للخارجية والداخلية في تعديل وزاري شامل بهدف استعادة سلطته إثر استقالة نائبته أنجيلا راينر.

وشمل التشكيل الحكومي الجديد، تعيين شعبانة محمود وزيرة للداخلية خلفاً للوزير ديفيد لامي.

وحظي اختيار شعبانة محمود لتولي حقيبة الداخلية بأهمية واهتمام بالغين، لكونها أول امرأة مسلمة تشغل منصب وزير الداخلية في تاريخ بريطانيا.

ورحب حساب الوزارة بشعبانة عبر منصة "إكس" قائلاً: "على مدار أكثر من قرنين، تولّى وزير الداخلية مهمة حماية الأمة. واليوم، نبدأ فصلًا جديدًا مع ترحيبنا بـ شابانا محمود في وزارة الداخلية كوزيرة داخلية جديدة".

وردت شعبانة التحية قائلة: "إنه لشرف حياتي أن أخدم كوزيرة للداخلية. أول مسؤولية للحكومة هي حماية مواطنيها. وفي كل يوم في هذه الوظيفة، سأكرّس نفسي لتحقيق هذا الهدف".

شعبانة محمود محامية وسياسية بارزة، حصلت على عضوية البرلمان البريطاني عن دائرة "برمنغهام ليدي وود"، منذ عام 2010.