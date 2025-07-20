تتقدم على كل المحاور.. القوات الروسية تقترب من قلب دونيتسك (فيديو إرم)

بدأت القوات الروسية تقترب من تحقيق أهدافها الرئيسة في جبهة دونيتسك، ليتبقى أمامها بضع بلدات وتحقق السيطرة الكاملة على المقاطعة، والوصول إلى سولونا وفوفشا، لتقترب من غايتها الرئيسة في السيطرة على كامل المقاطعات الأربعة التي تقع في شرقي أوكرانيا.

وتخوض القوات الروسية حالياً عدة معارك في جنوبي دونيتسك، إضافة إلى المعارك في وسط المقاطعة.

وخلال الساعات الماضية طرأت تطورات مهمة في المناطق الجنوبية من دونيتسك، إذ خاضت القوات الروسية معارك أهمها في كوستانتينيفكا، وكذلك في بكروفسك، أما المعركة الثالثة التي تخوضها القوات الروسية في هذه الجبهة فهي معركة أندريفكا كلستسوفكا، حيث بدأت القوات الروسية تقترب من السيطرة على هذه المدينة.