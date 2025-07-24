"ينقله "بعوض النمر".. ما هو فيروس "شيكونغونيا" الذي يهدد العالم؟

عاد فيروس "شيكونغونيا" ليثير القلق عالميا بعد تسجيل آلاف الإصابات في دول بأميركا اللاتينية وآسيا.

وينتقل الفيروس عبر لدغات بعوضة "الزاعجة" أو ما يُعرف بـ "بعوض النمر"، حيث تتمثل أعراضه في حمى مفاجئة، وآلام حادة في المفاصل، وصداع وتورم، ما يسبب إعاقة مؤقتة للمصابين.

ورغم عدم وجود علاج نوعي حتى الآن، يركز الأطباء على تخفيف الأعراض، ويحذر الخبراء من احتمال تفشيه بشكل أوسع مع تغير المناخ وزيادة حركة السفر.

وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ تدابير وقائية تشمل تجفيف المياه الراكدة واستخدام طارد الحشرات، في محاولة لمنع انتشاره قبل أن يتحول إلى خطر عالمي.