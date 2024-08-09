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بعمر الـ 80.. أول عارضة أزياء عربية تطرق أبواب الشهرة

مرح جنبلاط
مرح جنبلاط
09 أغسطس 2024، 3:36 ص

الجدة اللبنانية هدى زيادة، أول عربية تدخل عالم الأزياء بعمر الـ 80 عامًا، مؤمنة بجمالها ورشاقتها متصالحة مع ذاتها ومع سنوات عمرها التي لم تقف عائقًا أمام قرارها.

دخلت هدى عالم الموضة بفضل حفيدها مصمم الأزياء الذي طرح عليها فكرة تنفيذ جلسة تصوير لتصميماته الجديدة فكيف للجدة أن تقول لا للحفيد الذي كان يحاول إخراجها من دائرة الحزن بعد وفاة زوجها؟ 

نالت الصور التي كانت الثمانينية أصل الحكاية فيها الإعجاب والاهتمام من المتابعين التي تحدثت عن أمنياتهم في معرض حديثها لـ إرم نيوز، فمنهم من تمنى أن يصبح مثلها، ومنهم من اعتبرها مصدر إلهام له.

الباليه في الصغر، والاهتمام والعناية بالصحة، والمظهر الخارجي مع التقدم في العمر وغيرها من الأسباب أسندت إليها هدى نجاحها، فلا عمليات تجميل ولا بوتوكس ولا فيلر، والجمال عندها طبيعي مئة بالمئة، أما عن الرياضة فهي عنصر مهم في رشاقتها؛ لأنها تمارس رياضة المشي يوميًّا.

لكن هدى لا تطمح للوصول إلى العالمية، وكلّ ما في الأمر أنها توجهت إلى هذه المجال لإسعاد حفيدها ومشاركته نجاحه بعلامته التجارية الخاصة.

لبنانعارضة أزياء

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