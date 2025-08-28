بلوغر سورية تثير الجدل إثر مغازلتها الشرع (فيديو إرم)

أثارت البلوغر السورية لمى الأصيل موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها أثناء كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع في افتتاح معرض دمشق الدولي.

وظهرت الأصيل بتعليقات غزلية على صوت الرئيس وحركات لافتة جذبت انتباه الحضور ورواد الإنترنت.

وانتقد عدد كبير من المتابعين تصرفها، بينما تفاعل آخرون مع المقطع، الذي سرعان ما انتشر بشكل واسع على جميع المنصات الرقمية، بسخرية.

وشهد المعرض حضور شخصيات سياسية واقتصادية بارزة من سوريا والدول العربية، إضافة إلى مجموعة من المؤثرين.

وأثار فيديو الأصيل جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، وسط استمرار انتشاره على نطاق واسع.