هل أنقذ العراق الشرع من الاغتيال؟ مسؤول سوري يكشف المستور (فيديو إرم)

ما حقيقة محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع؟ وهل لعبت الاستخبارات العراقية فعلاً دوراً سرياً في إنقاذه؟

رئيس الجهاز المستقل لمكافحة الإرهاب في سوريا، أنس الشيخ، يخرج عن صمته، ويضع النقاط على الحروف.

في تصريح لموقع "إرم نيوز"، نفى الشيخ "بشكل قاطع" كل ما تم تداوله عن مساعدة عراقية في إحباط محاولة اغتيال الشرع قبل نحو ستة أشهر.

وبحسب الشيخ، فإن الخبر لا يستند إلى أي معلومة موثوقة، مؤكداً أنه، وبحكم موقعه الأمني، لم يمر عبر الأجهزة السورية أي إخطار أو تنسيق مع الجانب العراقي، لا آنذاك ولا الآن.

ذهب أبعد من ذلك، قائلاً إن الفترة التي يُقال إن العملية جرت فيها، كانت العلاقات بين دمشق وبغداد في أدنى مستوياتها، ولا مجال لأي تعاون أمني.

لكن في المقابل، لم يُخفِ الشيخ حقيقة وجود تهديدات فعلية تطال الرئيس الشرع، من أطراف داخلية وخارجية، وأن القصر الجمهوري نفسه ليس بمنأى عن التحديات الأمنية.

إذاً، ما انتشر على وسائل إعلام، لم يكن أكثر من رواية غير دقيقة، في وقتٍ، تبدو فيه الساحة السورية، أبعد ما تكون عن الهدوء.