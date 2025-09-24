ليس ماكرون وحده.. إيقاف أردوغان أثناء مرور موكب ترامب (فيديو إرم)

تعرّض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لموقف محرج على غرار نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن أوقفته الشرطة في شوارع نيويورك لإفساح الطريق لموكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبدا أردوغان منزعجًا بشكل واضح أثناء مغادرته مقر الأمم المتحدة في مانهاتن يوم الثلاثاء. وأظهرت اللقطات التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس التركي وهو منتظر في الشارع محاطًا بحراسه الشخصيين، بينما تمنع الشرطة حشدًا كبيرًا من الناس من السير في الشارع.

كما أظهرت لقطات أخرى موكب الرئيس التركي أردوغان، وهو عالق في زحام شوارع نيويورك.

تأتي هذه اللقطات في وقت يجتمع فيه عددٌ من قادة العالم في نيويورك هذا الأسبوع لحضور الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.