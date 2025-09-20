بعد تقدمها جنوباً.. روسيا تقترب من السيطرة على شمال دونيتسك (تحليل عسكري)

تخوض القوات الروسية معركتين رئيسيتين في سيفرسك وليمان ستحسمان سيطرتها على المناطق الشمالية من مقاطعة دونيتسك، بعد التقدم الذي حققته في المناطق الجنوبية الغربية من المقاطعة.

وتمكنت تلك القوات خلال الساعات الماضية من السيطرة الكاملة على غابة سيربيانكا، وعبرت نهر زربتس لتصل إلى الأطراف الشرقية لبلدة يامبول، وتسعى للوصول إلى كراماتورسك كبرى المدن في شمالي دونيتسك، تمهيداً لفرض السيطرة الكاملة على المقاطعة.

ومن المتوقع أن يكون الطريق الرابط بين ليمان، وسيفرسك (T-13)، غاية القوات الروسية، ولا يتبقى أمامها سوى مهاجمة إحدى المدينتين، وعلى الأرجح ستكون سيفرسك، ضمن محاولات فرض السيطرة على المناطق المحصورة ما بين نهر زيربتس ونهر أوسكال، وكذلك المناطق الشمالية من مقاطعة دونيتسك، خصوصا مدينة ليمان الاستراتيجية، كهدف أولي ضمن تلك المرحلة، وبعد ذلك السيطرة على كراما تورسك المدينة الاستراتيجية الكبيرة شمالي المقاطعة.