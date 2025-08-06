من حاول إحراق مسجد آيا صوفيا في تركيا؟ (فيديو إرم)

عقب صلاة العشاء وبينما كان المسجد هادئا نسبيا، أقدم شخص على إشعال النار داخل مسجد آيا صوفيا في إسطنبول التركية في محاولة لحرق المسجد باءت بالفشل.

كاميرات المراقبة التقطت هذا الفيديو للمتهم والذي يوثق لحظة إحراقه كتابا داخل المسجد؛ ما أدى إلى اشتعال السجادة أسفل الجدار، وقد قالت تقارير إخبارية تركية إن امرأة لاحظت الدخان فأبلغت إمام المسجد الذي سارع إلى سحب السجادة المشتعلة من مكانها قبل أن يصل الحريق للهيكل الذي يعود تاريخه إلى 1500 عام بمساعدة المرأة وشخص آخر كان يصلي هناك.

الشرطة التركية ألقت القبض على الفاعل وقالت في بيانها إن المتهم سبق له دخول مستشفى الأمراض العقلية والعصبية 5 مرات في السابق، وقد شُددت الإجراءات الأمنية في آيا صوفيا بعد هذا الحادث.