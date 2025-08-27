من علاقة عاطفية إلى شهرة مضاعفة.. ماذا نعرف عن خطيب تايلور سويفت؟

أصبح حديث الجميع بعد دخوله حياة النجمة تايلور سويفت..

ترافيس مايكل كيلسي، لاعب كرة القدم الأمريكي المشهور. فمن هو وكيف سرق قلب أكثر الشخصيات شهرة في العالم؟

يُعد كيلسي من أفضل اللاعبين في دوري كرة القدم الأمريكي، إذ يلعب كـ "تايت إند" لفريق "كانساس سيتي تشيفز". يملك سمعة قوية في الملعب بفضل مهاراته الاستثنائية، وقد فاز بعدد من الجوائز المرموقة.

ارتبط نجم الكرة الأمريكية بعلاقات عاطفية عدة، أبرزها علاقته مع كايلا نيكول براون، مشهورة منصات التواصل، والتي استمرت 5 سنوات قبل انفصالهما عام 2022.

بعد بداية علاقته مع سويفت عام 2023، أصبح حديث الصحف والمجلات. كان لظهوره العلني مع سويفت تأثير ضخم، وأظهرت التقارير أن كيلسي، صاحب الـ36 عامًا، خطف قلب تايلور بصدقه وحس الفكاهة الذي يتمتع به.

ومن الواضح أن الكيمياء بينهما قوية، إذ تعد علاقتهما إحدى أكثر القصص إثارة في عالم المشاهير حاليًا، ويذكر أنه حقق شهرة واسعة بعد ارتباطه بسويفت، وزادت شعبية فريقه؛ إذ حطمت المباريات التي شاهدتها سويفت أرقامًا قياسية في عدد بيع تذاكر المباراة والمشاهدات.