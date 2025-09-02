ديزني لاند تحت الصدمة.. خمسيني يفارق الحياة وسط أجواء "عالم فروزن" (فيديو إرم)



في مشهد مأساوي حوّل أجواء المرح إلى صدمة.. فارق سائح فلبيني خمسيني الحياة داخل لعبة "Frozen Ever After" في ديزني لاند هونغ كونغ بشكل مفاجئ.. وفقاً لصحيفة ذا صن فإن الضحية البالغ 53 عاماً كان يستمتع برحلة ترفيهية برفقة زوجته حين فقد وعيه فجأة لتتحول اللحظة السعيدة إلى سباق مع الزمن.

زوجته سارعت لإبلاغ الموظفين الذين حاولوا إنعاشه قبل أن يُنقل إلى مستشفى شمال لانتاو حيث أُعلن عن وفاته.

التحقيقات الأولية كشفت أن الحادث لا يرتبط بسلامة اللعبة مرجحة أن تكون وفاته ناجمة عن مشاكله الصحية المزمنة بما فيها أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.. ورغم أن "Frozen Ever After" تُصنّف كرحلة هادئة مناسبة للعائلات إلا أن ديزني تنصح الحوامل بتجنبها.. في المقابل إدارة المنتجع عبّرت عن أسفها وقدمت الدعم لعائلته بينما تتابع القنصلية الفلبينية القضية..